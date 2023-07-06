Небензя назвал невнятными «доказательства» применения иранских дронов на Украине

Постпред России при ООН Небензя высмеял доказательства якобы применения Москвой иранских БПЛА на Украине. Фото: REUTERS

Доказательства якобы применения Москвой иранских БПЛА на Украине, которые приводят западные страны и киевские власти, являются «невнятными» подозрениями и инсинуациями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг 6 июля во время заседания СБ ООН.

«Все, что мы видим, — некие «подозрения» и невнятные «оценки», строящиеся на «информации из открытых источников». Особенно хорошо это видно на примере инсинуаций о так называемых иранских дронах, якобы используемых на Украине», - цитирует Небензю РИА Новости.

Небензя прокомментировал фото украинского лидера Владимира Зеленского, на котором тот изображен якобы с дроном «Шахед». Постпред России при ООН напомнил, что, исходя из размеров БПЛА на фото, рост президента Украины должен составлять около двух с половиной метров. Тем не менее это комичное фото используется как доказательство якобы применения Россией иранских БПЛА, отметил Небензя.

Постпред России при ООН добавил, что целью подобных измышлений является наполнение «негативом» материалы ООН и отвлечение внимания от нарушений Западом иранской ядерной сделки.

Ранее западные СМИ писали, что ФРГ, Франция и Великобритания намерены использовать приписываемые Тегерану поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию в виде предлога для нарушения условий ядерной сделки.

Тем временем Сергей Собянин сообщил о попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Подмосковье 4 июля 2023.