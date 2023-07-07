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НовостиПолитика6 июля 2023 21:53

Рогов: российские военные отражают новые атаки ВСУ на Ореховском участке

Украинские военные резко повысили активность наступательных действий на широком фронте
Мария ПАВЛОВА
Рогов рассказал об активизации наступательных действий ВСУ на Ореховском участке.

Рогов рассказал об активизации наступательных действий ВСУ на Ореховском участке.

Фото: REUTERS

Украинские военные предприняли новые атаки на Ореховском направлении Запорожского фронта. Об этом написал в своем Telegram глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, активность наступательных действий ВСУ резко повысилась вечером в четверг 6 июля.

«На широком фронте (не менее чем в 30 км.) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами», - написал Рогов, уточнив, что противник бросил в бой новые резервы, а наиболее активные боевые действия ведутся на участках от Нестерянка-Копани до Новофёдоровка-Вербовое.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» российских войск отразили девять атак ВСУ, в ходе которых было уничтожено до 385 украинских военных.

Тем временем комбат ВСУ рассказал о потере ста своих лучших солдат всего за один бой. По его словам, это подразделение до сих пор не может оправиться от разгрома.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.