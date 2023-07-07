Рогов: российские военные отражают новые атаки ВСУ на Ореховском участке

Рогов рассказал об активизации наступательных действий ВСУ на Ореховском участке. Фото: REUTERS

Украинские военные предприняли новые атаки на Ореховском направлении Запорожского фронта. Об этом написал в своем Telegram глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, активность наступательных действий ВСУ резко повысилась вечером в четверг 6 июля.

«На широком фронте (не менее чем в 30 км.) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами», - написал Рогов, уточнив, что противник бросил в бой новые резервы, а наиболее активные боевые действия ведутся на участках от Нестерянка-Копани до Новофёдоровка-Вербовое.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» российских войск отразили девять атак ВСУ, в ходе которых было уничтожено до 385 украинских военных.

Тем временем комбат ВСУ рассказал о потере ста своих лучших солдат всего за один бой. По его словам, это подразделение до сих пор не может оправиться от разгрома.

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