Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июля 2023 22:55

Путин подписал указ о правовом положении имеющих гражданство Украины россиян

Россияне обязаны не совершать действия, связанные с правами и обязанностями граждан Украины
Мария ПАВЛОВА
Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян, имеющих гражданство Украины.

Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян, имеющих гражданство Украины.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о некоторых особенностях правового положения россиян, имеющих в то же время гражданство Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он доступен здесь.

В указе регламентируется порядок взаимодействия госорганов при выявлении факта несоблюдения гражданами РФ обязанности не совершать действия, обусловленные реализацией прав или исполнением обязанностей, предусмотренных для украинских граждан.

Сообщается, что указ подписан в четверг 6 июля, он вступил в силу в день подписания.

Ранее сообщалось, что отказ от украинского гражданства для жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, не является обязательным. Наличие гражданства Украины не повлечет ограничений в получении пенсий, пособий или иных мер социальной поддержки.

Тем временем фигуристка Юко Кавагути, выступавшая в парном катании с Александром Смирновым, сообщила, что получила российский паспорт, чтобы ее жизнь была увлекательной.

Как люди на Украине на самом деле относятся к России, читайте здесь на KP.RU.