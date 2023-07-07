Путин подписал указ о правовом положении имеющих гражданство Украины россиян

Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян, имеющих гражданство Украины. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о некоторых особенностях правового положения россиян, имеющих в то же время гражданство Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он доступен здесь.

В указе регламентируется порядок взаимодействия госорганов при выявлении факта несоблюдения гражданами РФ обязанности не совершать действия, обусловленные реализацией прав или исполнением обязанностей, предусмотренных для украинских граждан.

Сообщается, что указ подписан в четверг 6 июля, он вступил в силу в день подписания.

Ранее сообщалось, что отказ от украинского гражданства для жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, не является обязательным. Наличие гражданства Украины не повлечет ограничений в получении пенсий, пособий или иных мер социальной поддержки.

Тем временем фигуристка Юко Кавагути, выступавшая в парном катании с Александром Смирновым, сообщила, что получила российский паспорт, чтобы ее жизнь была увлекательной.

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