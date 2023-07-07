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НовостиОбщество7 июля 2023 1:48

Wyborcza: украинские беженцы пожаловались властям Познани из-за принудительного выселения

Украинские беженцы хотят остаться в общежитии, из которого их выселяют из-за плохих условий проживания
Мария ПАВЛОВА
Украинские беженцы в Польше "взмолились о пощаде".

Украинские беженцы в Польше "взмолились о пощаде".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские беженцы обратились к властям польского города Познань с просьбой оставить их в общежитии, из которого беженцев выселяют из-за плохих условий проживания. Историю рассказывает издание Wyborcza.

Сообщается, что власти расторгли договор с владельцем здания и предупредили украинских беженцев о необходимости покинуть помещение до конца июля 2023 года. Издание пишет, что украинские беженцы «взмолились о пощаде», испугавшись, что их «увезут куда-нибудь далеко».

В ответ власти Познани напомнили украинским беженцам, что им предоставляется гуманитарная помощь независимо от того, в каком регионе страны они находятся.

Ранее поляки признались, что опасаются украинских беженцев.

Тем временем несколько сотен цыган прошли маршем по чешской Пардубице, требуя защитить их от украинцев. Причиной стал инцидент, в ходе которого один из цыган получил ранения во время драки с тремя приезжими из Украины.

Откровения украинских беженцев, уехавших в Польшу и Бельгию, здесь на KP.RU. Спекулируя войной, они выезжают за границу подзаработать и устроить личную жизнь.