Болгарский священник «предал анафеме» кортеж Зеленского в Софии

Болгарский священник пытался предать Зеленского анафеме. Фото: REUTERS

Священнослужитель в Болгарии «предал анафеме» украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Софию. Об этом пишет интернет-издание OKDiario.

Сообщается, что мужчина, одетый в рясу, выбежал на дорогу, по которое ехал кортеж Зеленского. Мужчина держал в руках крест и выкрикнул слово «Анафема!», адресуя его Владимиру Зеленскому, «фашистской Украине» и «сатанинским западникам». Полицейские оттащили священника от проезжей части.

«Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии», - пишет издание.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с болгарским лидером Руменом Радевым. По итогам переговоров Зеленский сообщил, что Болгария отказала Украине в поставках оружия в качестве помощи.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты переговоров Зеленского с западными странами о поставках оружия никак не повлияют на исход специальной военной операции.