Шесть штурмовиков ЦВО разгромили опорный пункт ВСУ и взяли в плен пятерых боевиков

Российские штурмовики разгромили превосходящее по силам подразделение противника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть штурмовиков Центрального военного округа представлены к государственным наградам за то, что разгромили превосходящее по численности подразделение ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что штурмовики обнаружили опорный пункт противника в ходе выполнения боевой задачи.

«Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков», - рассказали в пресс-службе, добавив, что пятерых боевиков российские военнослужащие взяли в плен.

Командир группы был награжден орденом Мужества, остальные штурмовики - медалями «За отвагу», добавили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по пунктам дислокации украинских бойцов и ангарам с западной бронетехникой ВСУ. Позже стало известно, что удар пришелся по территории военной академии во Львове, на которой находилась бронетехника от западных союзников Киева.

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