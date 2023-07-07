Задержанного в Брянской области за диверсию украинского пилота Морозова этапировали в Москву

Пилота Морозова, арестованного за диверсию после крушения самолета в Брянской области, этапировали в Лефортово. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украинский пилот Морозов, который был задержан после того, как потерпел крушение в Брянской области, этапирован в Москву. Он находится в СИЗО «Лефортово». Также в Москву передано дело Морозова, которого обвиняют в диверсии, незаконном пересечении российской границы и перемещении оружия и боеприпасов.

«Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что срок содержания под стражей Александра Морозова продлен по ходатайству следствия.

Напомним, в Брянской области в среду, 5 апреля, в районе села Бутовск упал украинский самолет. Пилот легкомоторного самолета попытался скрыться, но его задержали пограничники. Подробности здесь на KP.RU.

Летчик якобы не знал, что летит над российской территорией. По версии мужчины, ему пообещали заплатить 50 тысяч гривен за полет в паре с ведущим самолетом на небольшой высоте и фотосъемку.