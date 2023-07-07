Российские военные захватили и эвакуировали с линии соприкосновения ракету Storm Shaddow. Фото: REUTERS

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» вытащили с линии соприкосновения уцелевшую крылатую ракету Storm Shadow. Транспортировка заняла два дня.

Украинский пилот Морозов, который был задержан после того, как его самолет потерпел крушение в Брянской области, этапирован в Москву. Он находится в СИЗО «Лефортово». Также в Москву передано дело Морозова, которого обвиняют в диверсии, незаконном пересечении российской границы и перемещении оружия и боеприпасов.

Шесть штурмовиков Центрального военного округа представлены к государственным наградам за то, что разгромили превосходящее по численности подразделение ВСУ.

Священнослужитель в Болгарии «предал анафеме» украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Софию.

Заявления оборонного ведомства США о том, что российские вооруженные силы якобы препятствуют усилиям Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике, лишены здравого смысла и порой выходят за рамки приличий. Об этом заявил в четверг 6 июля посол России в США Анатолий Антонов.

Неизвестные напали на адвоката Елену Пономареву в Московской области и облили ее зеленкой. Раньше злоумышленники угрожали Пономаревой в мессенджерах, сопровождая угрозы фотографиями родных адвоката, ее имущества и собаки, и облили автомобиль юриста несмываемой краской.

Киностудия Warner Brothers объяснила появление в фильме «Барби» изображения географической карты, вызвавшее международный скандал, тем, что это был детский рисунок мелками. Напомним, во Вьетнаме власти запретили показ фильма «Барби» из-за спорной карты Южно-Китайского моря.

Президент США Джо Байден несколько раз пнул трибуну во время выступления в Южной Каролине, объяснив это тем, что трибуна «не работает».

В Москве ввели режим повышенной готовности городских служб из-за ливней и гроз. Москвичей просят не парковаться под деревьями и быть осторожными.

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