TMZ: в Лас-Вегасе расследуют избиение Бритни Спирс охраной баскетболиста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полиции Лас-Вегаса начали расследование инцидента между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и известной певицей Бритни Спирс, которую якобы избил один из охранников, когда артистка хотела сфотографироваться с игроком клуба «Сан-Антонио». Об этом рассказали на портале TMZ.

По информации издания, это произошло, когда молодой баскетболист шел в ресторан отеля Aria и по пути его увидела Бритни Спирс. Она несколько раз похлопала его по плечам и спине и просила совместное фото, а в этот момент один из охранников ударил певицу, после чего она упала на землю.

Представители поп-певицы подали заявление о нанесении побоев в местные правоохранительные органы. На данный момент в полиции считают, что рассматривать дело скорее всего будет окружная прокуратура, но пока уголовного дела не было возбуждено и, вероятно, обвинения в итоге не будут выдвинуты.

Нападавшим называют директора по безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио» Дамиана Смита, а источники издания утверждают, что на данный момент рассматривается версия, что он не пытался навредить Бритни Спирс, а просто защищал 19-летнего спортсмена.

Ранее KP.RU рассказывал, как обеспокоенные фанаты вызвали полицию из-за встревоженности состоянием Бритни Спирс. После того, как она вновь удалила свои аккаунты в соцсетях, люди стали переживать, но полиция заверила, что с ней все в порядке.