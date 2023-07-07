Рогов: руководство ВСУ бросает пехоту на минные поля в Запорожской области Фото: REUTERS

Командование украинских подразделений целенаправленно бросало пехоту на минные поля в Запорожской области, чтобы расчистить людьми путь для прохода тяжелой техники. Об этом сообщили РИА Новости со слов главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

— В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин, — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что Киев не переживает за жизни своих бойцов и отправляет их на верную смерть, чтобы удовлетворить интересы и амбиции Запада. По его словам, людей просто кидают на убой, чтобы они собой разминировали поля.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска ликвидировали три группы украинских диверсантов в Запорожской области. Российским подразделениям удалось найти и ликвидировать ДРГ на линии боевого соприкосновения.