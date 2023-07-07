Букмекеры считают владельцем найденного в Белом доме кокаина сына Байдена Фото: Shutterstock

Букмекеры назвали наиболее вероятным владельцем найденного в Белом доме кокаина Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Букмекерская контора BetOnline ставит на сына американского лидер коэффициент 1,7. Его назвали наиболее вероятным владельцем наркотиков из всего списка подозреваемых, в который также в виде шутки вписали актрису Анжелину Джоли с коэффициентом 14. Сам глава Белого дома и первая леди США находятся в самом низу списка с коэффициентом 150 и 100 соответственно.

Букмекеры из конторы Sportsbetting дают примерно такой же прогнозы.

Тем временем букмекерская контора из Коста-Рики под названием Bovada считает наиболее вероятным владельцем кокаина некого случайного туриста, а Хантер Байден назван вторым с коэффициентом 2.

Как передает телеканал, расследование инцидента собираются завершить уже к следующему понедельнику, 10 июля, и оно займет одну неделю вместо изначально ожидаемых двух.

Напомним, Секретная служба США изучает, как на территорию Белого дома в воскресенье, 2 июля, попал белый порошок, который, как сообщается, дал положительный результат на кокаин. Экс-президент США Дональд Трамп также считает, что эта находка предназначалась сыну Байдена.