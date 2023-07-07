Десять подростков в Первоуральске попали в больницу из-за отравления алкоголем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером шестого июля в Первоуральске десять подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем. Двое из пострадавших были переведены в реанимацию. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

— В больницу несовершеннолетние попали с автобусной остановки «Гора» в поселке Пильный, что считается частью города, — рассказал собеседник.

По имеющейся у правоохранителей информации, группа подростков распивала неизвестный спиртной напиток на пруду. В полиции добавили, что часть попавших в больницу 2010 года рождения, а в крови пострадавших обнаружен этанол в различной концентрации.

Местный Минздрав добавил, что сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, а всю необходимую помощь им оказали в полной мере. Прокуратура уже начала проверку по данному инциденту и сейчас проводит мероприятия, которые позволят установить, кто купил детям алкоголь.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае шестеро подростков отравились алкоголем. Одному из них потребовалась госпитализация, а в больницу его доставили в состоянии средней степени тяжести.