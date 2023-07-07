Двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке, нашли в Бурятии Фото: из социальной сети

Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии были найдены. Об этом в пятницу, 7 июля, в МЧС России, отметив, что в этом помог вертолет, а также сигнал, поданный пропавшими.

«Двое мужчин услышав звук вертолета спасателей просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком», — сказано в заявлении ведомства.

На данный момент Следственный комитет (СК) России и прокуратура проводит проверку.

Напомним, трагедия произошла вечером в минувший четверг, 6 июля, когда на воде перевернулось четыре катамарана с восьмью людьми. Трое спаслись и связались со спасателями, а судьба еще пятерых была неизвестна. Однако поиски были остановлены до утра.

Как сообщают, группой руководил инструктор из Новосибирска, а сам поход был некоммерческим, однако сложным, поскольку из-за дождей река вышла из берегов и течение было очень сильным.