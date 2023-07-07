Марочко: потери ВСУ под Артемовском и Соледаром растут из-за действий командования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потери Вооруженных сил Украины под Соледаром и Артемовском в Донецкой Народной Республике существенно выросли из-за действий военного руководства. Об этом рассказали РИА Новости со слов военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

— Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования. Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке, — подчеркнул Марочко.

Помимо этого он заявил, что украинские офицеры намеренно пытаются занизить роль инженерных и фортификационных заграждений, которые установили российские войска.

Марочко считает, что украинские войска несут большие потери живой силы и техники из-за необъективной оценки на местах и сознательного пренебрежения данными.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские подразделения уничтожили около 385 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Всего за сутки там удалось пресечь девять атак украинских войск.