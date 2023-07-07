В аварии на трассе под Волгоградом погибли три человека, включая младенца
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На трассе под Волгоградом произошло ДТП в результате которого на месте погибли три человека, включая ребенка, которому было меньше года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Также в результате аварии еще четыре человека получили различные травмы, с которыми их доставили в медучреждение. Все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.
Само же столкновение состоялось на трассе Самара — Волгоград примерно в 06:30 утра. Там столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Лада.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит восстановить всю картину произошедшего. Помимо этого туда выехало и региональное руководство Госавтоинспекции.
Ранее в Калмыкии столкнулось сразу три легвовых автомобиля, в результате чего три человека погибло на месте, один из которых предположительно несовершеннолетний. Еще трое получили различные травмы.