В аварии на трассе под Волгоградом погибли три человека, включая младенца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На трассе под Волгоградом произошло ДТП в результате которого на месте погибли три человека, включая ребенка, которому было меньше года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Также в результате аварии еще четыре человека получили различные травмы, с которыми их доставили в медучреждение. Все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.

Само же столкновение состоялось на трассе Самара — Волгоград примерно в 06:30 утра. Там столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Лада.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит восстановить всю картину произошедшего. Помимо этого туда выехало и региональное руководство Госавтоинспекции.

Ранее в Калмыкии столкнулось сразу три легвовых автомобиля, в результате чего три человека погибло на месте, один из которых предположительно несовершеннолетний. Еще трое получили различные травмы.