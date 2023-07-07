Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия останется угрозой для Европы

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия останется угрозой миру, а также безопасности на европейском континенте.

«Мы знаем, что в обозримом будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомтсва в статье для британской газеты The Guardian

Бербок также призвала европейские страны организовать стратегию безопасности против Москвы.

Напомним, ранее Бербок в ходе заседания ПАСЕ заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав государства Европы сделать больше совместного для Украины.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал немецкого министр иностранных дел за ее слова о «войне с Россией», призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца «остановить» главу ведомства.