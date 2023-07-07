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НовостиВ мире7 июля 2023 6:50

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия останется угрозой для Европы

Министр призвала страны Европы организовать стратегию безопасности против Москвы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия останется угрозой миру, а также безопасности на европейском континенте.

«Мы знаем, что в обозримом будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомтсва в статье для британской газеты The Guardian

Бербок также призвала европейские страны организовать стратегию безопасности против Москвы.

Напомним, ранее Бербок в ходе заседания ПАСЕ заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав государства Европы сделать больше совместного для Украины.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал немецкого министр иностранных дел за ее слова о «войне с Россией», призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца «остановить» главу ведомства.