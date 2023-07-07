Епископ Макаровский: украинские нацисты заставляли батюшку ложкой копать могилу Фото: REUTERS

Заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон) заявил, что украинские нацисты заставляли батюшку в Донбассе ложкой копать себе могилу

«В Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!», - приводит РИА Новости слова епископа.

По его словам, украинские нацисты не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливая серной кислотой. «И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые - по их указанию», - заявил он, называя Украинскую православную церковь (УПЦ) мученической.

Напомним, днем ранее, 6 июля, стало известно, что правоохранительные органы Украины применили силу в отношении прихожан канонической Украинской православной церкви, оттеснив их от монастыря в Киево-Печерской лавре.