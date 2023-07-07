Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Компания Wildberries получит статус резидента ТОР «Юрга»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Компания Wildberries станет резидентом территории опережающего развития «Юрга», сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе региона поддержал проект создания крупного логистического центра. Сетевой ретейлер инвестирует в его строительство более 7 млрд рублей. Благодаря статусу резидента ТОР компания получит налоговые льготы.

«Правительством РФ принято решение о продлении действия существующих территорий опережающего развития до 2030 года. Кузбасс открыт для инвесторов, а они, в свою очередь, готовы пользоваться предоставляемыми регионом возможностями. Реализация проекта даст эффект для бюджета, позволит создать в регионе пять тысяч рабочих мест, а также поможет продвигать кузбасские товары на российском рынке», - отметил Сергей Цивилев.

В ближайшее время документы на включение ООО «ВБ Юрга» в реестр резидентов ТОР «Юрга» будут направлены в Минэкономразвития России. Под строительство центра выделяется участок площадью 18 га.