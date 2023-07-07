Синьхуа: не менее восьми детей погибли в результате схода оползня в Пакистане Фото: pixabay.com

Не менее восьми детей погибли из-за схода оползня в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Еще один ребенок пострадал от происшествия. Об этом рассказали в издании Синьхуа.

В одном из населенных пунктов в районе Шангла оползень обрушился на спортплощадку, где в тот момент играли дети. Катастрофу связывают с муссонными дождями, которые начались на этой неделе в Пакистане.

Помимо этого, газета «Доон» сообщила, что из-за дождей число погибших в Пенджабе уже составляет 27 человек. Наибольшее число жертв от стихийного бедствия зафиксировали в мегаполисе Лахор, в котором из-за паводка обрушилось несколько домов и упали линии электропередач. Погибли 12 человек.

Ранее KP.RU рассказывал о страшном наводнении на севере Италии, в результате которого погибли не менее 14 человек, а ущерб исчисляется миллиардами евро.