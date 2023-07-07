В Индонезии 87 человек заразились сибирской язвой, трое погибли Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Индонезии зафиксировали вспышку сибирской язвы, которой заразились уже 87 местных жителей. Трое зараженных погибли. Об этом сообщили на индонезийском портале Tribun.

— Известно, что уже три человека погибли от сибирской язвы в регионе Джокьякарта, в то время как 87 других был подтвержден положительный тест на заражение сибирской язвой, — заявил директор по борьбе с инфекционными заболеваниями Минздрава Индонезии Имран Памбуди.

По предварительной информации, причиной распространения заболевания стало то, что один мужчина съел мясо зараженной коровы, после того, как она умерла от болезни. Также он раздавал ее мясо многим жителям региона.

Власти региона объявили в округ «красной» зоной опасности на 120 дней, а также порекомендовали жителям есть только мясо здорового скота.

Ранее стало известно, что в Туве число заразившихся сибирской язвой увеличилось до пяти человек. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, а сейчас их состояние стабильное.