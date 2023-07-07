Economist назвал три урока из конфликта на Украине для понимания «новой эры» Фото: REUTERS

Украинский кризис стал свидетельством наступления «новой эры» высокотехнологичных конфликтов, указав на три вывода о принципах ведения боевых действий на десятилетия вперед. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Первым выводом назвали то, что теперь боевые действия стали прозрачными и сложнее скрывать какую-либо оперативную информацию на поле боя. Исход битвы больше зависит от разведки.

«Приоритеты будут заключаться в том, чтобы сначала обнаружить врага, прежде чем он заметит вас; ослепить их датчики, будь то дроны или спутники; и разрушить их средства передачи данных», - отмечает издание, заявляя, что теперь войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, опираясь на рассредоточение, мобильность, а также скрытность и обман.

Во-вторых, авторы статьи заявляют, что даже в эпоху искусственного интеллекта конфликты все также предполагают большое количество личного состава.

В заключении назван третий вывод, согласно которому границы больших конфликтов будут все менее четкими. И все больше будет размываться граница между военными и гражданским населением.