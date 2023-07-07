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НовостиПолитика7 июля 2023 7:57

Economist назвал три урока из конфликта на Украине для понимания «новой эры»

Отмечается, что конфликт на Украине показал принципы ведения боевых действий на десятилетия вперед
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Economist назвал три урока из конфликта на Украине для понимания «новой эры»

Economist назвал три урока из конфликта на Украине для понимания «новой эры»

Фото: REUTERS

Украинский кризис стал свидетельством наступления «новой эры» высокотехнологичных конфликтов, указав на три вывода о принципах ведения боевых действий на десятилетия вперед. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Первым выводом назвали то, что теперь боевые действия стали прозрачными и сложнее скрывать какую-либо оперативную информацию на поле боя. Исход битвы больше зависит от разведки.

«Приоритеты будут заключаться в том, чтобы сначала обнаружить врага, прежде чем он заметит вас; ослепить их датчики, будь то дроны или спутники; и разрушить их средства передачи данных», - отмечает издание, заявляя, что теперь войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, опираясь на рассредоточение, мобильность, а также скрытность и обман.

Во-вторых, авторы статьи заявляют, что даже в эпоху искусственного интеллекта конфликты все также предполагают большое количество личного состава.

В заключении назван третий вывод, согласно которому границы больших конфликтов будут все менее четкими. И все больше будет размываться граница между военными и гражданским населением.