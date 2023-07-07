Александр Моор о благоустройстве городов региона: Это результат нашей общей работы. Будем ее продолжать

Фото: gubernator.admtyumen.ru

На одной из центральных городских магистралей Тюмени – участке улицы Ленина от краеведческого музея до пересечения с улицей Красина сейчас идет капитальный ремонт проезжей части и расширение тротуаров. Вскоре здесь появятся велодорожки и «умные» остановки общественного транспорта. А свыше 1 тысячи 700 новых деревьев и кустарников превратят это место в настоящий зеленый оазис. Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин доложил губернатору, что движение транспорта планируется открыть здесь к 1 сентября.

Александр Моор также осмотрел строящуюся транспортную развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Директор «Мостоотряда-36» компании «Мостострой-11» Андрей Лазарев рассказал, что она исключит возникновение пробок в этом районе и даст возможность жителям региона и северных автономных округов, которые въезжают в Тюмень по Тобольскому тракту, беспрепятственно попадать в центр города. Объект готов к вводу в строй на 85 процентов.

В жилом районе «Тура» в рамках национального проекта «Образование» завершается строительство школы на полторы тысячи мест. Учебное заведение станет самой большой в Тюмени, пояснил глава региона после осмотра важного для жителей города объекта. В новое учебное учреждение уже завозят современное оборудование и мебель.

«В День знаний 1 сентября школа, построенная по просьбам жителей микрорайона, примет своих первых учеников», – отметил Александр Моор и добавил, что всего в регионе в этом году будут введены в эксплуатацию девять школ: в Ишиме, в деревнях Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского, Упоровского районов и три в областном центре.

На улице Народной идет строительство крытого ледового катка. Здесь можно будет круглый год тренироваться и проводить соревнования. Начальник областного Главного управления строительства Павел Перевалов пояснил, что строительство объекта планируется завершить к концу августа 2024 года, доложил.

Губернатор также проверил ход благоустройства двора многоквартирного дома на улице Народной и реконструкции Школьного сквера. К инспекции главы региона здесь подключились местные жители. Любовь Валеева и Галина Чиркова поблагодарили губернатора за качественное благоустройство двора. Здесь заменили асфальт, оборудовали спортивную и детскую площадки, обновили газоны и зеленые насаждения, обустроили уличное освещение.

Реконструкцию Школьного сквера планируется завершить до начала ноября текущего года. После завершения работ сквер станет одним из самых уютных общественных пространств. Губернатор отметил, что детские, турниковые и спортивные площадки, место для выгула собак здесь очень гармонично вписались в старый зеленый массив. А местная жительница Наталья Лисовская заверила Александра Моора, что реконструкция сквера идет под пристальным общественным контролем. Проектом и качеством работ люди довольны.

«Обратная связь от земляков и их мнение очень важны. Города Тюменской области с каждым годом становятся уютнее и краше. Это результат нашей общей работы. Будем ее продолжать», – поблагодарил неравнодушных горожанок Александр Моор.

Подводя итоги рабочей поездки по областной столице Александр Моор констатировал, что строительство социальных объектов, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий делают Тюмень местом, в котором людям комфортно жить и трудиться. Это касается и делового центра города, и жилых массивов.