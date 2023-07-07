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НовостиВ мире7 июля 2023 8:08

Foreign Affairs: НАТО необходимо закрыть дверь перед Украиной

Преимуществ от вступления Украины в альянс для США меньше, чем возможных рисков
Роман ПОЛОСИКОВ
Foreign Affairs: НАТО необходимо закрыть дверь перед Украиной

Foreign Affairs: НАТО необходимо закрыть дверь перед Украиной

Фото: REUTERS

НАТО надо закрыть дверь перед Украиной из-за того, что для США преимуществ от членства Киева в альянсе значительно меньше, чем возможных рисков. Об этом рассказали в американском издании Foreign Affairs.

Авторы публикации считают, что прием Украины в Североатлантический альянс может увеличить вероятность «мрачного выбора» между прямым конфликтом с Россией и его тяжелыми последствиями.

Помимо этого, обозреватели отметили проблему нехватки ресурсов, которая образовалась из-за конфликта на Украине. В статье говорится, что Вашингтон может оказаться загнанным в угол не только на своей территории, но и в Азии.

В Британии уже заявляли, что у НАТО остался всего один год для предоставления Украине членства. Обозреватель британского издания Times Роджер Бойес считает, что при возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США не стоит рассчитывать на тот же уровень поддержки Киева.