Норильск- безопасный город

Фото: пресс-служба ПОРА

На сайте города Норильск.РФ опубликован текст Стратегии социально-экономического развития города Норильска до 2035 года как опорного города Восточной Арктики.

Документ, определяющий направления долгосрочного развития заполярного города, разработан Администрацией города Норильска совместно с АНО «Агентство развития Норильска», бизнес-сообществом города и экспертами федерального уровня.

Оператором разработки стратегии выступил Проектный офис развития Арктики.

В стратегическом документе сформулированы 6 целей - каким должен быть Норильск в 2035 году: комфортный для жизни город в Арктике; город, развивающий человеческий капитал и обладающий перспективным видением — город, где хочется остаться жителям; полифункциональный центр в Арктике; транспортно-логистический хаб; чистый индустриальный город, город с лучшими практиками экологического развития; безопасный город; город технологических и инновационных разработок для жизнедеятельности в Арктике.

В стратегии прописаны задачи, необходимые для достижения каждого из этих пунктов, и механизмы их реализации, включая правовые нормы и финансовые инструменты.

По прогнозам разработчиков стратегии, к 2035 году среднегодовая численность постоянного населения Норильска составит 196,4 тыс. человек. Доля трудоспособного населения в общей численности населения будет находиться на уровне 68,5%, а денежные доходы населения вырастут в 2,1 раза к уровню 2021 года. В городе будет проложен резервный канал волоконно-оптической связи пропускной способностью не менее 200 Гбит/с, и высокоскоростной интернет охватит 97% домохозяйств. Валовый муниципальный продукт по отношению к базовому периоду 2020 года увеличится в 1,4 раза, объем отгруженных товаров местного производства — в 1,4 раза. Планируемый рост розничного товарооборота увеличится к уровню 2020 года в 1,6 раза, общественного питания — в 1,7 раза.

- Город оптимистично смотрит в будущее десятилетие, которое представляется декадой возможностей. Реновация жилищного фонда, развитие туристического потенциала, решение экологических проблем прошлого — все это говорит о перспективах Норильска, города, где создается будущее страны, – подводит итоги работы над стратегией председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

Для создания стратегии специалисты ПОРА опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, чиновников, представителей бизнеса, молодежь, ученых и другие группы стейкхолдеров, чтобы их интересы были представлены максимально полно. В состав экспертной комиссии, которая создала финальный документ, вошло более 10 экспертов, представляющих Российскую академию наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и другие ведущие научные и аналитические организации.

Поучаствовать в создании стратегии мог любой желающий: предложение или идею можно было отправить онлайн на сайте СтратегияНорильска.РФ.