Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем фонд Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат на выдвижение в президенты США, губернатор штата Флорида Рон Десантис в ходе своей кампании собрал 20 миллионов пожертвований за второй квартал 2023 года, что в 1,75 раза меньше, чем фонд его конкурента Дональда Трампа. Об этом рассказали на телеканале CNN.

— В четверг президентская кампания губернатора Флориды Рона Десантиса объявила, что собрала 20 миллионов долларов за второй квартал привлечения средств, завершившийся 30 июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Десантис официально объявил о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии в мае этого года, такую сумму удалось собрать в течение шести недель.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предстоящие выборы президента Соединенных Штатов «противостоянием старика с деменцией против молодящегося плейбоя. Он также отметил, что Москва «с интересом» наблюдает за решением многострадального американского народа.