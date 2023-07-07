Мэр Донецка сообщил о полном разрушении здания почты из-за обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли отделение почты в Александровке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здание почтового отделения в поселке Александровка в ДНР было полностью разрушено из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

"В результате варварского утреннего обстрела пгт Александровка зафиксировано прямое попадание снаряда в здание почты по ул. Школьной", - сообщил Кулемзин, уточнив, что здание было полностью уничтожено.

Напомним, поселок Александровка располагается в Петровском районе Донецка и находится в километре от Марьинки.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских формирований на Донецком направлении. Так, 6 июля за сутки было уничтожено 385 украинских военнослужащих и отражено девять атак ВСУ. Противник терпит огромные потери по всем направлениям, о чем сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.