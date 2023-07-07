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НовостиПолитика7 июля 2023 9:04

Советник Пушилина сообщил о продвижении сил РФ в районе Авдеевки и Марьинки

ВСУ теряют десятки единиц личного состава в ДНР
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российские войска продвигаются в районе Авдеевки и Марьинки

Российские войска продвигаются в районе Авдеевки и Марьинки

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации продвигаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Советник Пушилина зафиксировал небольшие продвижения в районе Авдеевки и Марьинки.

"Активная оборона дает свои положительные результаты. Вооруженные силы Украины теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь о нашу оборону", - сказал Гагин ТАСС.

Ранее советник Пушилина сообщил, что село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, несмотря на то, что ВСУ ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в Донецке.

Так, 5 июля после обстрела Макеевки с украинской стороны различные ранения получили 68 мирных граждан. Россия ответила на атаки ВСУ уничтожением вражеских самолетов Су-25 в Донецке, а также их складов боеприпасов.