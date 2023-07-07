ЕС планирует в июле запустить закон о наращивании производства боеприпасов

В ЕС планируют в июле запустить закон о наращивании производства боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговорщики от Совета Евросоюза и Европейского парламента достигли соглашения по проекту закона об общеевропейском финансировании производства боеприпасов, а также ракет в странах Европейского союза для поставок Киеву и пополнения запасов. Об этом сказано в сообщении Совета Евросоюза.

Уточняется, что теперь ждут утверждение документа обоими институтами, после чего закон вступит в силу. Как отмечается, в Совете Евросоюза рассчитывают, что данный закон вступит в силу уже в конце июля этого года.

Как отмечается в документе, новый закон позволит «экстренно мобилизовать 500 миллионов евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания производственных мощностей по изготовлению ракет, артиллерийских боеприпасов и боеприпасов земля-земля».

Напомним, в конце июня этого года, Еврокомиссия представила Стратегию экономической безопасности Европейского союза, которая предусматривает разработку мер для дальнейшей защиты цепочек поставок критически важных ресурсов. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также заявил о недостатке таких ресурсов.