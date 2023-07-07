Названа причина взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Причиной взрыва, произошедшего на территории завода «Промсинтез» в Самарской области, могли быть ремонтные работы. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Как заявил собеседник издания, все произошло на трубопроводе в Чапаевске. По его словам, в этот момент рабочие проводили ремонтные работы.

Как писал сайт KP.RU, шесть человек погибли и двое пострадали при взрыве на заводе «Промсинтез», который расположен в Самарской области и занимается производством взрывчатых веществ. Сообщалось, что взрыв прогремел во время демонтажа технического трубопровода, однако пожара после взрыва не последовало.