Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме Фото: Shutterstock

Мошенники разработали новую схему обмана, в которой они предлагают потенциальным жертвам «работу» по оценке онлайн-кинотеатров, а после вынуждают отправить им деньги. Об этой схеме рассказали эксперты ВТБ.

— Клиентам банков стали поступать сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

После этого потенциальным жертвам обмана предлагают заполнить анкету с контактными данными. После мошенники дают ссылку на фишинговый сайт, на которой людям надо внести определенную сумму денег, чтобы начать «зарабатывать».

Далее люди выполняют задания по оценке фильмов на порталах онлайн-кинотеатров и даже начинают получать какие-то деньги на внутренний счет. Однако вывести их невозможно, а потраченные деньги вернуть уже попросту не получится.

Ранее KP.RU рассказывал, что мошенники в России начали обманывать людей с помощью объявлений в подъездах, в которых предлагают заменить ключи от домофона. На них есть специальный QR-код, который ведет на сайт, где гражданам предлагают купить ключ за 300 рублей, а оплатить предлагают банковской картой.