В НАТО не договорились, что предложить Украине на саммите в Литве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны-члены Североатлантического альянса на данный момент не пришли к договоренности о том, что предложить Киеву на предстоящем саммите альянса, которой состоится в Вильнюсе 11-12 июля этого года. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Союзники по НАТО все еще ведут переговоры о том, что именно предложить Украине на встрече», - передает издание, сообщая со ссылкой на дипломатов, что детали по гарантиям безопасности для Украины еще не согласованы окончательно.

Как передает издание, любой исход саммита, за исключением немедленного приглашения Украины в НАТО, скорее всего оставит Киев а подвешенном состоянии. В публикации отмечается, что, несмотря на беспрецедентные поставки оружия украинским властям, неясно, смогут ли их союзники «поддерживать это бесконечно».

Напомним, ранее председатель движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что после саммита Североатлантический альянс введет свой контингент на Украину.