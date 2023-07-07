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НовостиПолитика7 июля 2023 9:50

Песков заявил, что перспектив для переговоров по Украине пока нет

При этом он отметил, что России важно достигнуть своих целей
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков заявил, что перспектив для переговоров по Украине пока нет

Песков заявил, что перспектив для переговоров по Украине пока нет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент нет никаких перспектив в переговорах по Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к осени или немного позже возможен диалог.

— России важно достигнуть своих целей, а политико-дипломатические средства для этого пока недоступны, — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что переговоры по Украине возможны в сентябре или немного позже. При этом он добавил, что не хочет выдавать информацию, однако на Западе уже начали говорить об этом.

Белорусский лидер высказался и о месте проведения возможных переговоров, предположив, что они не пройдут в Москве или Минске, однако не стоит придавать этому значения. По его словам, главное работать над тем, чтобы конфликт быстрее разрешился.