Песков заявил, что перспектив для переговоров по Украине пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент нет никаких перспектив в переговорах по Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к осени или немного позже возможен диалог.

— России важно достигнуть своих целей, а политико-дипломатические средства для этого пока недоступны, — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что переговоры по Украине возможны в сентябре или немного позже. При этом он добавил, что не хочет выдавать информацию, однако на Западе уже начали говорить об этом.

Белорусский лидер высказался и о месте проведения возможных переговоров, предположив, что они не пройдут в Москве или Минске, однако не стоит придавать этому значения. По его словам, главное работать над тем, чтобы конфликт быстрее разрешился.