Земфира* обжаловала отказ суда исключить ее из списка иноагентов Фото: Елена БОДУЭН

Защита певицы Земфиры Рамазановой* оспорила решение суда, который отказался исключить артистку из реестра иностранных агентов. Об этом в пятницу, 7 июля, заявили в Замоскворецком суде Москвы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», - приводит РИА Новости заявление суда.

Напомним, в июне этого года адвокат Земфиры* Александра Передрука заявил, что статус иностранного агента «носит дискриминационный характер» для его клиентки, нарушая тем самым право певицы на свободу выражения собственного мнения. По словам защиты, артистка никогда не находилась под иностранным влиянием и не осуществляла политической деятельности.

Как писал сайт KP.RU, ранее появилась информация о том, что у Земфиры* нашли гражданство Франции.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента