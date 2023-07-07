Песков ответил на вопрос о возможных поездках Путина в регионы России

Песков ответил вопрос о возможных поездках Путина в регионы России Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать возможные поездки президента России Владимира Путина по регионам страны в предвыборный период, отметив, что Кремль их заранее никогда не анонсирует, уточнив также, что это связано с безопасностью.

«Это никогда заранее не анонсируется. Вы знаете, что там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, планирует ли глава государства посетить новые регионы страны до дня выборов, которые пройдут 10 сентября, и будет ли этот визит заранее анонсирован.

Песков также отметил, что сейчас таких поездок в планах российского президента нет.

Напомним, Единый день голосования в этом году в России был назначен на 10 сентября.