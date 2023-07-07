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НовостиЗвезды7 июля 2023 10:15

Суд арестовал рэпера Пашу Техника за публичную демонстрацию нацистской символики

Рэпера арестовали на 13 суток за сомнительную татуировку
Дарья ЧИПУРНАЯ
Паша Техник арестован на 13 суток

Паша Техник арестован на 13 суток

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скандально известный рэпер Паша Техник, настоящее имя которого Павел Ивлев, арестован на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики. О решении Тверского суда Москвы сообщает РИА Новости.

39-летнего уроженца Москвы признали виновным в административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Это публичная демонстрация или пропаганда нацистской символики и атрибутики. В итоге Пашу Техника взяли под арест на 13 суток.

Сообщается, что правоохранители обратили внимание на публикации рэпера в Telegram-канале. На кадрах Павел Ивлев засветил одну из своих татуировок, где изображена птица с железным крестом и сам крест, напоминающий символику нацистов. 6 июля исполнитель сам явился в полицию и на него составили протокол.

Напомним, в 2020 году Паша Техник был осужден за повторное вождение авто в нетрезвом виде и провел 11 месяцев в колонии. У него также был срок за хранение наркотиков.