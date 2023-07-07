Суд арестовал рэпера Пашу Техника за публичную демонстрацию нацистской символики

Паша Техник арестован на 13 суток Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скандально известный рэпер Паша Техник, настоящее имя которого Павел Ивлев, арестован на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики. О решении Тверского суда Москвы сообщает РИА Новости.

39-летнего уроженца Москвы признали виновным в административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Это публичная демонстрация или пропаганда нацистской символики и атрибутики. В итоге Пашу Техника взяли под арест на 13 суток.

Сообщается, что правоохранители обратили внимание на публикации рэпера в Telegram-канале. На кадрах Павел Ивлев засветил одну из своих татуировок, где изображена птица с железным крестом и сам крест, напоминающий символику нацистов. 6 июля исполнитель сам явился в полицию и на него составили протокол.

Напомним, в 2020 году Паша Техник был осужден за повторное вождение авто в нетрезвом виде и провел 11 месяцев в колонии. У него также был срок за хранение наркотиков.