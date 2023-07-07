Семь отравившихся алкоголем в Первоуральске подростков выписаны из больницы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Семь подростков, которые ранее отравились алкоголем в Первоуральске, уже выписаны из больницы. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«По состоянию на 7 июля семеро пострадавших выписаны из больницы. Двое продолжают лечение», - сказано в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в крови несовершеннолетних нашли этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены, добавили специалисты. Сейчас уточняется, какая именно продукция стала причиной отравления.

Напомним, десять несовершеннолетних оказались в медучреждении из-за отравления алкоголем вечером в четверг, 6 июля. Двое из них были переведены в реанимацию.

По данным МВД, группа подростков распивала спиртные напитки на пруду. Сотрудники правоохранительных органов при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива. Предварительно, спиртное для подростков прибрела совершеннолетняя девушка.