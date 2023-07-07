«Я упала, слетели очки, а он смеялся»: Бритни Спирс раскрыла подробности избиения охраной известного баскетболиста

Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Бритни Спирс подтвердила сообщение о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы около отеля в Лас-Вегасе при попытке сфотографироваться со спортсменом.

«Я пошла в ресторан и увидела его. Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы», - заявила артистка в соцсетях, уточнив, что от удара она упала и у нее слетели очки.

Бритни Спирс также рассказала, что так до сих пор и не получила извинений от баскетболиста, отметив также, что такой инцидент рассмешил его.

«Я не думаю, что было смешно. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко в сложившейся ситуации», - рассказала они, призвав быть внимательными друг к другу, а также поблагодарив поклонников и правоохранителей Лас-Вегаса за поддержку.

Как сообщалось ранее полиции Лас-Вегаса начала расследование инцидента между охраной баскетболиста певицей Бритни Спирс.