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НовостиЗвезды7 июля 2023 10:25

«Я упала, слетели очки, а он смеялся»: Бритни Спирс раскрыла подробности избиения охраной известного баскетболиста

Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста

Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Бритни Спирс подтвердила сообщение о том, что ее избила охрана баскетболиста Виктора Вембаньямы около отеля в Лас-Вегасе при попытке сфотографироваться со спортсменом.

«Я пошла в ресторан и увидела его. Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы», - заявила артистка в соцсетях, уточнив, что от удара она упала и у нее слетели очки.

Бритни Спирс также рассказала, что так до сих пор и не получила извинений от баскетболиста, отметив также, что такой инцидент рассмешил его.

«Я не думаю, что было смешно. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко в сложившейся ситуации», - рассказала они, призвав быть внимательными друг к другу, а также поблагодарив поклонников и правоохранителей Лас-Вегаса за поддержку.

Как сообщалось ранее полиции Лас-Вегаса начала расследование инцидента между охраной баскетболиста певицей Бритни Спирс.