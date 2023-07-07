Песков заявил, что Путин не планирует совещаний из-за курса рубля Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин не намерен проводить какое-либо совещание по вопросу нынешнего курса рубля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Нет, каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется, — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он также напомнил, что Путин недавно беседовал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, где они обсуждали экономическую ситуацию в стране. Именно там обсуждались конкретные цифры, которые не дают сомневаться в макроэкономической ситуации.

При этом Песков добавил, что все детали и комментарии — прерогатива правительства России.

Также пресс-секретарь президента не стал комментировать возможные поездки Путина по регионам страны в предвыборный период, добавив, что подобные мероприятия заранее не анонсируются в целях безопасности. Если какие-то визиты будут, информация об этом сразу появится.