Захарова: США выдают дискуссию Лаврова с политологами за секретные переговоры Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Соединенные Штаты стараются выдать одну из рядовых дискуссий главы МИД России Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за «секретные переговоры». Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

— Как мы поняли из сообщений СМИ, за «встречу» американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий, — подчеркнула Захарова.

Такими словами она прокомментировала заявление Джона Кирби, который сказал, что группа бывших американских чиновников предпринимала попытки налаживания неофициального канала связи с Москвой.

Захарова добавила, что речь идет о встрече главы МИД Лаврова с членами Совета по международным отношениям, которая состоялась 24 апреля, но они не занимают имели отношения к правительству США. При этом других переговоров у Лаврова не было.

Ранее Мария Захарова назвала заявления о «секретных переговорах» России с Америкой фейком, который запустили западные СМИ.