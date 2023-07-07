«Самочувствие нормально»: Анатолий Вассерман выписывается из больницы

Вассерман сообщил, что выписывается из больницы после планового обследования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в пятницу, 7 июля, выписывается из больницы, где проходил плановую проверку организма.

«Самочувствие нормально, документ на выписку как раз принесли. Все идет по плану», - цитирует парламентария ТАСС.

Днем ранее появилась информация о том, что ветерану интеллектуальных телеигр стало плохо, из-за чего его госпитализировали в больницу. Однако депутат заверил KP.RU, что чувствует себя хорошо.

Вассерман пояснил, что врачи посоветовали ему обследоваться. Он прислушался и, так получилось, что свободное время для проверки организма у депутата нашлось в четверг, 6 июля. Таким образом он опроверг информацию, что его госпитализировали с осложнениями сахарного диабета.

Депутат Госдумы добавил, что у него еще много дел, и отлеживаться на больничной койке он не собирается. Что касается подозрения на диабет, то этот диагноз сейчас уточняют медики, отметил Вассерман.