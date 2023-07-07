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НовостиОбщество7 июля 2023 11:27

«Самочувствие нормально»: Анатолий Вассерман выписывается из больницы

Вассерман сообщил, что выписывается из больницы после планового обследования
Екатерина КОСОБОКОВА
Вассерман сообщил, что выписывается из больницы после планового обследования

Вассерман сообщил, что выписывается из больницы после планового обследования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в пятницу, 7 июля, выписывается из больницы, где проходил плановую проверку организма.

«Самочувствие нормально, документ на выписку как раз принесли. Все идет по плану», - цитирует парламентария ТАСС.

Днем ранее появилась информация о том, что ветерану интеллектуальных телеигр стало плохо, из-за чего его госпитализировали в больницу. Однако депутат заверил KP.RU, что чувствует себя хорошо.

Вассерман пояснил, что врачи посоветовали ему обследоваться. Он прислушался и, так получилось, что свободное время для проверки организма у депутата нашлось в четверг, 6 июля. Таким образом он опроверг информацию, что его госпитализировали с осложнениями сахарного диабета.

Депутат Госдумы добавил, что у него еще много дел, и отлеживаться на больничной койке он не собирается. Что касается подозрения на диабет, то этот диагноз сейчас уточняют медики, отметил Вассерман.