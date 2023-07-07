Столтенберг заявил о планах НАТО по развертыванию 300 тысяч военных в Европе

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Новые военные планы Североатлантического альянса включают в себя развертывание 300 тысяч военных в Европе в высокой степени готовности. Такое заявление в пятницу, 7 июля, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Альянс примет план по развертыванию свыше 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», - заявил генсек альянса на пресс-конференции, уточнив, что это произойдет на саммите альянса, которой состоится в Вильнюсе 11-12 июля этого года.

Кроме того, как сообщил Столтенберг, в ходе саммита НАТО примет планы обороны трех регионов блока: северного арктического, а также центрального и средиземноморского.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе, отметив также, что на данный момент альянсу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву.