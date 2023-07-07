Столтенберг: Страны НАТО увеличат оборонные расходы на рекордные 8,3% в 2023 году

Генсек НАТО Столтенберг сообщил о росте оборонных расходов стран-участников альянса Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса обновят рекорд по затратам на оборонных расходы в 2023 году. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, в этом году оборонные расходы НАТО будут увеличены на 8,3%, что станет рекордным ростом за десятилетия. Кроме того, страны-участники альянса установят 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, главной темой которого станет украинский вопрос. При этом страны-члены альянса до сих пор не договорились, что же они смогут предложить киевскому режиму на фоне их провального контрнаступления.