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НовостиВ мире7 июля 2023 11:29

Столтенберг: Страны НАТО увеличат оборонные расходы на рекордные 8,3% в 2023 году

Минимальный размер военных расходов будет составлять 2% ВВП
Дарья ЧИПУРНАЯ
Генсек НАТО Столтенберг сообщил о росте оборонных расходов стран-участников альянса

Генсек НАТО Столтенберг сообщил о росте оборонных расходов стран-участников альянса

Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса обновят рекорд по затратам на оборонных расходы в 2023 году. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, в этом году оборонные расходы НАТО будут увеличены на 8,3%, что станет рекордным ростом за десятилетия. Кроме того, страны-участники альянса установят 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, главной темой которого станет украинский вопрос. При этом страны-члены альянса до сих пор не договорились, что же они смогут предложить киевскому режиму на фоне их провального контрнаступления.