Президенты Литвы, Латвии и Польши обратились к главе НАТО из-за ядерного оружия РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты стран Латвии, Литвы, и Польши призвали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга укрепить восточный фланг Североатлантического альянса из-за размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

В отправленном генсеку НАТО послании отмечается, что размещение ядерного потенциала России на белорусской территории может представлять угрозу для западных стран.

«Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси обостряет ситуацию в контексте конфликта на Украине и представляет прямую угрозу безопасности», - говорится в письме трех президентов.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что ядерное оружие размещено в стране исключительно в оборонительных целях, республика не планирует атак с помощью ядерного оружия. Незадолго до этого белорусский лидер также подчеркнул, что такое оружие в Белоруссии никогда не придется применять, назвав страну надежным местом для хранения ядерных боеголовок.