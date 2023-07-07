Шалленберг: кассетные боеприпасы представляют угрозу мирным жителям на долгие годы

МИД Австрии: кассетные боеприпасы представляют угрозу для мирных жителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Использование кассетных боеприпасов может создать угрозу на долгие годы для мирного населения даже после завершения конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на Конференции высокого уровня по изменению климата в Вене.

— Это оружие, запрещенное на международном уровне. Его действие сопоставимо с противопехотными минами. Кассетные боеприпасы, как мы видели на примере Ближнего Востока, могут лежать годами и долгое время вредить гражданскому населению уже после завершения конфликта, — подчеркнул Шалленберг.

Так он прокомментировал появление в СМИ сообщений о том, что Соединенные Штаты хотят передать кассетные боеприпасы Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что передача США кассетных боеприпасов Украине — очередной шаг к эскалации конфликта. Это заявление он сделал после публикации в New York Times, где сообщили, что передача этих снарядов согласована с администрацией Байдена.