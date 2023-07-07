На саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите альянса, которой состоится в Вильнюсе 11-12 июля этого года утвердят многолетний пакет поддержки Кева, а также обсудят перспективы членства Украины в организации. Такое заявление в пятницу, 7 июля, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу», - сказал он.

Столтенберг отметил, что данный пакет помощи состоит из нескольких элементов, среди которых утверждение многолетнего плана помощи для приведения украинских войск в полное соответствие стандартам НАТО, а также учреждение Совета НАТО - Украина.

По его словам, лидеры стран-членов альянса «подтвердят, что Украина станет членом НАТО».

Напомним, ранее Столтенберг сказал о том, что на саммите в Вильнюсе НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки.