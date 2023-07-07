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НовостиПолитика7 июля 2023 11:47

Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать поставки артснарядов Украине

Решение о поставках кассетных боеприпасов должно приниматься не на уровне альянса, уточнил он
Екатерина КОСОБОКОВА
Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать поставки артснарядов Украине

Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать поставки артснарядов Украине

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 7 июля, заявил, что НАТО будет наращивать поставки артиллерийских снарядов Украине.

Также он заявил, что решения о поставках кассетных боеприпасов Киеву страны, которые входят в Североатлантический альянс, должны принимать самостоятельно, а не на уровне НАТО.

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что, начиная с марта 2023 года, страны Европейского союза поставили киевскому режиму около 220 тысяч артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что поставки странами Запада оружия Украине никак не повлияют на исход специальной военной операции.