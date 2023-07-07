Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать поставки артснарядов Украине Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 7 июля, заявил, что НАТО будет наращивать поставки артиллерийских снарядов Украине.

Также он заявил, что решения о поставках кассетных боеприпасов Киеву страны, которые входят в Североатлантический альянс, должны принимать самостоятельно, а не на уровне НАТО.

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что, начиная с марта 2023 года, страны Европейского союза поставили киевскому режиму около 220 тысяч артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что поставки странами Запада оружия Украине никак не повлияют на исход специальной военной операции.