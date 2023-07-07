Бывший американский разведчик Скотт Риттер Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с крупными потерями личного состава в ходе собственного контрнаступления. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

"Украинцев просто уничтожают на поле боя", - сказал Риттер, добавив, что ничего уже не способно изменить такое положение дел.

По словам бывшего американского разведчика, всё дело в неподготовленности украинской армии. Солдаты ВСУ просто не знают, как эффективно обращаться с западным оружием. Из-за этого потери Киева в ходе контрнаступления составляют 60% убитыми или ранеными.

Ранее Риттер выразил мнение, что НАТО не поможет офису Зеленского выстоять против России в их наступлении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, публично признал мощь укреплений и обороны российских войск, из-за чего ВСУ испытывают серьезные проблемы.