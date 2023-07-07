В Госдуме обсуждают создание стандарта шаурмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главе Роспотребнадзора Анне Поповой предложили создать рекомендации по приготовлению шаурмы. С такой идей к ней обратился вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

— Сегодня у нас нет стандарта «правильной» шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, — привели слова депутата в пресс-службе партии.

Даванков также подчеркнул, что пока нет единого стандарта шаурмы, производители могут добавлять туда большое количество вредных ингредиентов. Учитывая популярность продукта у россиян, она должна быть качественной.

Помимо этого, депутат предложил создать специальный знак качества «Московский стандарт», который можно размещать на точках продажи шаурмы в случае соблюдений рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 62 человека отравились шаурмой. Из них 39 человек оказались в больнице после употребления популярного фастфуда.