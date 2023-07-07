МИД: Запад подвергает союзников России давлению в попытках передать оружие Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Западные страны и Киев подвергают союзников Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС давлению, пытаясь организовать поставки вооружения Украине. Такое заявление в пятницу. 7 июля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Запад и Украина подвергают союзников России по ОДКБ, БРИКС и ШОС давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму, заявили в МИД России», - сказано в заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что любые попытки поставок Украине вооружений третьими странами скажутся самым негативным образом на перспективах двусторонних отношений с Россией.

Напомним, ранее Захарова заявила, что власти Киева готовят Украину для оккупации Западом.