Путин: некоторые страны создают сложности России, но у них ничего не получается

Путин: некоторые страны создают сложности России, но у них ничего не получится Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. В ходе мероприятия глава государства высказался в отношении стран, создающих сложности для России.

По словам президента, пока ничего путного у таких стран не получалось.

"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось. Уверен, ничего и не получится. Надо быть в курсе происходящих событий, давайте пообсуждаем эти вопросы", - заявил Путин.

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